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Mehmet Akif Üstündağ: “Bizim düşüncemiz Çin’de Olimpiyat vizesi almak”

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Bu olimpiyat elemesinde zor bir gruptayız.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:32
Mehmet Akif Üstündağ: “Bizim düşüncemiz Çin’de Olimpiyat vizesi almak”

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Bu olimpiyat elemesinde zor bir gruptayız. Çin’le son maçı oynayacağız, o maç final maçı olacak diye düşünüyorum. Bizim düşüncemiz Çin’de olimpiyat vizesi almak” dedi.


A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyat Elemeleri öncesinde İstanbul Burhan Felek Salonu’nda medya buluşması düzenledi. Buluşmada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, çok zor ve yorucu bir maratondan geçtiklerini ifade ederek, “2-3-4 Ağustos’ta Çin’de olimpiyat elemesi oynayacağız. Oradan döneceğiz Ankara’ya 16 yıl aradan sonra Avrupa Voleybol Şampiyonası 23 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde olacak. Olimpiyat Elemesi, Avrupa Şampiyonası bu ay içinde çok yoğun bir tempo. Oyuncularımız çok fedakarca, inanılmaz efor sarf ediyorlar. Bunu başaracak güçte olduğumuza inanıyorum. Bu olimpiyat elemesinde zor bir gruptayız. Çin’le son maçı oynayacağız, o maç final maçı olacak diye düşünüyorum. Bizim düşüncemiz Çin’de olimpiyat vizesi almak. Bunu başaracak güçte bir takıma sahibiz" diye konuştu.



"En büyük turnuvaları istiyoruz"


Milli takımın genç bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan Üstündağ, "Dünya ve Avrupa’da yaş ortalaması en genç takım biziz. Genç takım olmak güzel. Her şeyi çok genç yaşadık. Biliyorsunuz 1 hafta önce 16 yaş takımımız Avrupa Şampiyonu oldu. İtalya’da İtalya’yı yendi. Alt yapıda da üst yapıda da gençleştirdiğimiz bu takımla, bu jenerasyonla hiçbir kaybımız olmadan daha iyi sonuçlar elde ederek hedeflere doğru ilerliyoruz. Bizim hedefimiz Avrupa, dünya ve olimpiyat. Bizim çıtamız bu. Türk voleybol milli takımının hedefinde ayrım yapmıyoruz. En büyük turnuvaları istiyoruz. Olimpiyata gitmek değil, gittikten sonra derece elde etmek istiyoruz. Bu takım olimpiyata gittikten sonra derece elde edecek. Türk sporunun en başarılı branşıyız. Bugün dünya 4.’lüğü bizi üzüyor. Türk voleybolunu çok daha iyi günler bekliyor. Voleybolun çok daha iyi yerlerde olmasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:32
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