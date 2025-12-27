Mehmet Akif Ersoy minnetle yâd ediliyor

MEHMET AYDIN İSTANBUL

İstiklal Marşı’mızın müellifi Mehmet Akif, eserleri ve dâvâ şuuruyla bir millete yol göstermeye devam ediyor. Şahsiyeti, duruşu ve vatan sevgisiyle nesillere örnek olan; “Hakk’a tapan” bu aziz milletin ilelebet var olacağına dair umudu mısralarıyla mühürleyen İstiklal Şairimiz, vefatının üzerinden 89 yıl geçmesine rağmen milletimizin hafızasında ve gönlünde müstesna yerini korumaya devam ediyor. Hayatını hakikatin savunuşuna adayan Akif, kalemini hiçbir zaman şahsi menfaatler için kullanmadı. İstiklal Marşı’nı, “Bu eser milletimindir” diyerek Safahat’ına dâhil etmemesi, onun samimiyetinin ve dava bilincinin en açık göstergelerinden biri oldu. Ömrü boyunca inandığı değerlerden taviz vermeden yaşayan Ersoy, yalnızca bir şair değil; aynı zamanda ahlakı, duruşu ve fikirleriyle bir rehber şahsiyet olarak temayüz etti. Derin bir entelektüel birikime sahip olan Akif, Kur’an’ın doğru anlaşılması ve hayata tatbik edilmesi noktasında önemli çalışmalar ortaya koydu. Doğu ve Batı’yı iyi tanıyan, dilin inceliklerine hâkim olan Akif, kaleme aldığı şiirlerle hem edebiyatımıza hem de düşünce dünyamıza izler bıraktı.