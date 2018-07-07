Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar da milletvekilliği yemini etti
İçişleri eski bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu Zülfü Tolga Ağar, AK Parti Elazığ milletvekili olarak TBMM kürsüsünden yemin etti.07 Temmuz 2018 Cumartesi 17:20
Seçimlerin ardından yemin törenleri için toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yemin eden milletvekillerinden biri de İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu Zülfü Tolga Ağar oldu.
AK Parti'den Elazığ milletvekili olarak TBMM'ye giren Ağar, gerçekleştirilen törenle andiçti.
Babasının milletvekilliği ve bakanlık görevlerinden dolayı Meclis'e yabancı olmayan Zülfü Tolga Ağar, bu kez milletvekili olarak geldiği TBMM'de heyecanlı anlar yaşadı.
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