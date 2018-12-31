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Mehmed Göktaş Hoca: Piyango cinayeti hemen yasaklanmalı

Milli Piyango adı altındaki yasal kumara tepki gösteren Mehmed Göktaş Hoca, “Allah için yetkililere sesleniyoruz; kaldırın şu mel’aneti, bugün değil de ne zaman, siz değil de kim son verecek bu cinayete?” dedi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 16:03
Mehmed Göktaş Hoca: Piyango cinayeti hemen yasaklanmalı

Manevi duyguları öldüren, aile yuvalarının ocağına incir diken, toplumun dinamizmini zayıflatan Milli Piyango rezaleti ve benzeri kumar oyunları, kamuoyunun tepkisine yol açıyor. Her yıl milyonlarca felaket biletinin satıldığı Türkiye’de büyük ikramiye adı altında milleti kumara teşvik eden piyango sistemine karşı Müslümanları son kez ikaz eden ilahiyatçılar, sosyal yapımızı kemiren kumarın ‘sosyal felaket’ olduğuna dikkat çekti.

Hem dünya hem ahiret

Doğruhaber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmed Göktaş, Milli Piyango’nun kumarın bir türü olduğunu ve bunun da kesinlikle haram olduğunu belirterek, “Sigara paketlerinin üzerine yazdığınız gibi piyango biletlerinin üzerine de yazın; ‘Kumar, şeytanın pis, murdar oyunlarından bir oyundur, bırakınız ki iflah olasınız” derken, kaldırmaya gücünüz yoksa bari ‘milli’ kavramını değiştirin’ dedi. Akit’e değerlendirmelerde bulunan Mehmed Göktaş Hoca, Milli Piyango adlı kumar sistemine yönelen Müslümanların çeşitli bedeller ödeyerek edindikleri biletlerle hem dünya hem de ahiret hayatını zarara uğrattıklarını söyledi.

Toplum uçuruma gidiyor

Toplumun haramlar neticesinde uçurumun kenarında gezdiğine dikkat çeken Göktaş, “Kumara giden yol, kolaycılık ve beleşçilikten geçiyor. Milli Piyango haram olarak kalmaktan öte Müslümanların itikatlarına büyük bir darbe vurmaktadır, haramları helâl yapmaya yeltenmekte ve maalesef insanımıza bunu kabullendirmiş durumda” dedi.

Şeytanın pis oyunudur

Kumar oyunlarının üzerine yönelik uyarıcı metinlerin yazılması gerektiğini ifade eden ilahiyatçı yazar Mehmed Göktaş Hoca, “Allah için yetkililere sesleniyoruz; kaldırın şu mel’aneti, bugün değil de ne zaman, siz değil de kim son verecek bu cinayete? Çekin şu köşe başlarındaki piyangocularınızı. Milletin gözünün önünden temizleyin. Söylediğimiz gibi eğer kaldırmıyor, kaldıramıyorsanız hiç olmazsa diğer kumarhanelerinizin, toto loto ve ganyan bayilerinin içine alın. Sonra, sigaraların üzerine yazdığınız gibi piyango biletlerinin üzerine de, ‘Kumar, şeytanın pis ve murdar oyunlarından bir oyundur’ gibi uyarıcı ifadeler yazın” açıklamasında bulundu.

Uçurumun eşiğindeyiz

Göktaş, “Hiç olmazsa başındaki “milli” kelimesini kaldırın. Milli demek, millete ait demek, millet din demek, bir dine mensup olan topluluk demektir. Lütfen bu faciaya bir son verin. İnsanımız bu acı noktaya nasıl geldi, bu da masaya yatırılmalıdır. Bunu yapmazsak çıkışı da bulamayız. Beleşçilik, kolaycılık bizi buralara getirmiştir. İnsan şunu bilmelidir ki; kendisi için ancak çalıştığının karşılığı vardır, çalışıp kazanmadığı kendisine ait değildir. Hak etmediği hiçbir şeye elini uzatmamalıdır. Sadece burada adını saydıklarımız değil, kolaycılığın her çeşidinden uzak durulmalı, daha da önemlisi insanımıza kolaydan köşe dönme yolları teşvik edilmemelidir. Toplumda kolay rant elde edenler, alın teri dökmeden bir şeylere sahip olanlar var oldukça, daha da kötüsü itibar gördükçe bu uçurumun önü alınamayacaktır” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 16:03
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  2. kumar oyunları
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  5. Doğruhaber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmed Göktaş
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  7. toto loto
  8. ganyan bayileri

YORUM YAZ

  • misafirmisafir20 dk önce
    haklisin haci emmi :)
  • OkurOkur23 dk önce
    Sayın cb khk çıkarma yetkisiyle ikramiyeyi arttırarak bizzat kendisi teşvik etti kaldırır mı hiç..
  • Osman ÖzkanOsman Özkan24 dk önce
    Mustafa kamalın Köklerine kibrit suyu dökmek için binlerce yıllık medeniyetin yok olması pahasına yaptığı harf ihtilaline rağmen yok olmayan ayrık otları gibi islam coğrafyasını sarip sarmalayan ham softa ve kaba yobazların yaptıkları tebliğlerle islam medeniyeti ne gelişir nede müslümanlar zilletden ve günah bataklıklarından kurtulurlar.bu kolaycı ham softa kaba yobaz taifesi ümitsiz çaresiz milyonlarca günahkar ümetin günahlarının çoğalmasına onların islam prensiplerinden uzaklaşmalarının nedenin kendi söylem ve eylemlerinin neden olduklarını ne zaman anlayacaklar cenabı hak bu insanlara akıl izan vermeyi muart ettiyse versin vermediyse o çenelerini ebediyyen kapatsın,ki günahkar kulları daha şedit hale getirmesinler.
  • Mustafa yücel Mustafa yücel 33 dk önce
    Yav arkadaşlar sizi seviyoruz sayıyoruz,genel olarak güzel doğru haberler işler yapıyorsunuz,lakin bazen saçmalamıyorsunuz, bütün bahis siteleri iddaa vb faiz,at yarışı ganyan ve bilimum kumar çeşitleri gizli kapaklı yerlerde poker kumar masaları orda dururken, sabah akşam milli piyango haberleri neyin nesi???
  • hay bin gunduzhay bin gunduz47 dk önce
    “Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” burada akrabaya iyilik kısmı kendi cebinden harcamamızı anlatıyor Kur'anı Kerim Nahl Suresi 90. Ayet'inde- piyangodan bana ne
  • Cabbar Cabbar 55 dk önce
    Hadi ...

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