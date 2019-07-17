Meğer o şiir Malcolm X’e ait değilmiş!

dunyabizim.com’un derlemelerine göre, “Bir taş at/Bir taş daha at/Bir şiir ateşle/Bir yumruk yükselt” dizeleriyle başlayan şiir meğer Malcolm X’e ait değilmiş. Yaşar Yeşil yazdı.

Bilenler bilir, bilmeyenler de kısa bir araştırmayla bulabilir. Afro-Amerikalı Malcolm Xabimizin “Bir taş at/Bir taş daha at/Bir şiir ateşle/Bir yumruk yükselt” dizeleriyle başlayan bir şiiri var. Teknik olarak buna şiir denebilir mi bilemiyorum, onu şiir uzmanlarına sormak lazım.

Neyse, uzatmayalım. Biz şimdilik buna şiir diyelim. Ben şahsen yıllardan beri Malcolm X’e ait olan böyle bir şiirin varlığından haberdarım. Geçenlerde bu şiirin bir bölümünü bir yerde kullanmak için internette arama yaparken bir gerçekle karşılaştım. Meğer bu şiir Malcolm X’e ait değilmiş.

Nasıl yani dediğinizi duyar gibiyim. Anlatayım efendim: Bu şiiri ilk olarak Hakan Albayrak Malcolm X Grassroots Movement (Malcolm X Taban Hareketi) adlı İngilizce bir siteden Türkçeye tercüme ederek 2002’li yıllarda Milli gazetedeki köşesinde yayımlamış. 2007 yılında da Yeni Şafak’taki köşesinde ve birçok gazete ile dergide okurlarıyla paylaşmış.

Hakan Albayrak’ın demesine göre bir dergi kendisinin yaptığı bu tercümeyi iktibas etmiş ve altına Malcolm X yazmış. Bu şiiri başka dergiler ve internet siteleri de oradan alıp aynı şekilde yaymışlar. Onlardan da başka dergiler ve internet siteleri iktibas edip yine aynı şekilde yaymış. Albayrak’a göre o gün bugündür bu cümleler Malcolm X’in öğütleri yahut tavsiyeleri olarak anılır olmuş.

“Bir taş at/Bir taş daha at/Bir şiir ateşle/Bir yumruk yükselt” dizeleriyle başlayan manifesto niteliğindeki şiir/tavsiye/öğüt ne derseniz deyin… Meğer bu satırlar Tim Blunk diye bir adamın kaleminden çıkmış. Hakan Albayrak, “İlgili yazılarımın ilkinden başlayarak hepsinde bunu belirtmiştim ama nafile” diyor. Yani Hakan Albayrak bu satırlar Tim Blunk’a ait demiş, ancak bir türlü kimseye dinletememiş.

Timothy A. Blunk kimdir?

Terörizm suçlamasıyla 1984’te tutuklanıp 1997’ye kadar hapis yatan anti emperyalist aktivist, yazar, sanatçı, akademisyen. 13 yılı Amerika hapishanelerinde geçen 1980’lerin meşhur aktivisti, devrimci solcusu ve siyasi tutuklusu.

Tim Blunk, dönemin önde gelen bazı devrimci solcuları ile beraber Amerika Senato Binasına saldırı gibi birçok suçtan dolayı hapis cezasına çarptırılmış. 1997’de hapisten çıktıktan sonra New Jersey’de yaşamaya başlayan Tim Blunk daha çok sanatsal çalışmalar ile ilgilenmeye başlamış. Yine hakkında verilen bilgilere göre Blunk film çekiyor, müzikle ilgileniyor, tasarım yapıyor, sergi açıyor ve yazıyormuş.

Yukarıda birkaç dizesini zikrettiğimiz şiir formundaki dizeler Malcolm X’in ölümünden 22 sene sonra Tim Blunk tarafından hapishanede yazılmış. Bu dizeler aslında şiir değil. Tim Blunk hapiste iken “yoldaşların” talepleri üzerine bu satırları kaleme almış. Anlayacağınız Tim Blunk bu satırlarla “yoldaşlara” yol gösterici tavsiyelerde bulunmuş.

Bu dizeler Tim Blunk’un Hauling Up the Morning adlı kitabında da yer alıyormuş. İşin daha ilginci adam Afro-Amerikalı (siyah) değil; bildiğiniz beyaz Amerikalıymış.

Bu yazının, @islamcilik (İslamcılık Düşüncesi) adlı Twitter kullanıcısının attığı tweet dizisi ve Hakan Albayrak’ın köşe yazısından faydalanarak ortaya çıktığını belirtelim ve bir hakkı burada teslim etmiş olalım.

Sizleri, isyanı ateşleyen Tim Blunk’un (Timothy A. Blunk) sözleriyle baş bırakıyorum:

Bir taş at.

Bir taş daha at.

Bir şiir ateşle. Bir yumruk yükselt.

Sesini yükselt.

Bir çocuk yetiştir.

Bir maske tak.

Duvara bir slogan yaz.

Şehitleri an.

Bir hayal kur.

Bir barikat kur.

Tarihine sahip çık.

Sokaklara sahip çık.

Bir slogan at.

Bir kurşun at.

Bir tohum ek.

Bir ateş yak.

Bir cam kır.

Sahte belge düzenle.

Bir bildiri bastır.

Bir kanun kaçağını barındır.

Bir yara sar.

Bir dosta sevgi göster.

Silahını temizle.

Hakikati söyle.

Bir miting düzenle.

Arkanı kolla.

Gökyüzüne bak.

İz bırakma.

İşçilerden öğren.

Bir yoldaşa öğret.

Bir hücreyi ziyaret et.

Bir savaş esirini kurtar.

FBI’ın gizli dosyalarını çal.

Kendi kalbini çal.

Parolayı aklında tut.

Bir aynasızı silahsızlandır.

Bir füzeyi çalışmaz hale getir.

Bir fıkra anlat.

Bir plan yap.

Bir ümit ışığı gör.

İsmini değiştir.

Bir teoriyi test et.

Bir dogmaya meydan oku.

Korkunu kullan.

Bir damla gözyaşı akıt.

Haritayı incele.

Hainlerle hesaplaş.

Ağırlığını hakkıyla taşı.

Biraz daha ağırlık kazan.

Sevmek için mücadele et.

Sevdiğini bir daha söyle.

Sınırı aş.