Meğer kutu kolaların üzerindeki halka öyle bir işe yarıyormuş ki… "Keşke daha önce öğrenseydim" diyeceksiniz
Günlük hayatta kullandığımız çoğu eşyanın üzerindeki farklı özelliklerin ne olduğuna dikkat etmeyiz. Ancak hemen hemen her eşyada olan bazı özelliklerin hepsinin bir amacı bulunuyor.
Günlük hayatta kullandığımız çoğu eşyanın üzerindeki farklı özelliklerin ne olduğuna dikkat etmeyiz. Ancak hemen hemen her eşyada olan bazı özelliklerin hepsinin bir amacı bulunuyor. Mesela kola gibi gazlı içeceklerin içme kısımlarında bulunan delikli açacak, pipetler için tasarlanmış. Pipeti buraya yerleştirdiğinizde pipetin kaymasını engelleyerek içebiliyorsunuz.