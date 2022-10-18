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Kadın - Aile Meğer kutu kolaların üzerindeki halka öyle bir işe yarıyormuş ki… "Keşke daha önce öğrenseydim" diyeceksiniz
Kadın - Aile

Meğer kutu kolaların üzerindeki halka öyle bir işe yarıyormuş ki… "Keşke daha önce öğrenseydim" diyeceksiniz

Günlük hayatta kullandığımız çoğu eşyanın üzerindeki farklı özelliklerin ne olduğuna dikkat etmeyiz. Ancak hemen hemen her eşyada olan bazı özelliklerin hepsinin bir amacı bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 12:28:00 -
Meğer kutu kolaların üzerindeki halka öyle bir işe yarıyormuş ki… "Keşke daha önce öğrenseydim" diyeceksiniz

Günlük hayatta kullandığımız çoğu eşyanın üzerindeki farklı özelliklerin ne olduğuna dikkat etmeyiz. Ancak hemen hemen her eşyada olan bazı özelliklerin hepsinin bir amacı bulunuyor. Mesela kola gibi gazlı içeceklerin içme kısımlarında bulunan delikli açacak, pipetler için tasarlanmış. Pipeti buraya yerleştirdiğinizde pipetin kaymasını engelleyerek içebiliyorsunuz.

 

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