Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun altyapı başarısızlığına değindi.

Barlas'ın bugünkü yazısı...

Avrupa 500 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Hava sıcaklığı yüksek olduğu için yangınlar çok yaygın hâle geldi. İtalya'daki yangınlarda Roma kentinin beş misli büyüklüğünde orman kül oldu.

Buna karşılık Türkiye en yağışlı yazını geçiriyor. Antalya'da deniz sıcaklığı, hava sıcaklığını geçmesine rağmen dün İstanbul'da yağmur fırtınası yaşandı ve birçok yeri sel bastı. Birçok ilçe merkezi ve ara yollar taşkınlar nedeniyle trafiğe kapandı. Bütün bunlar yaşanırken İstanbul bir ilke de şahit oldu. Fırtına esnasında, bütün olumsuzluklar aynen devam etmesine rağmen İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir tatil bölgesinde değil, AKOM'da olduğunu açıkladı. İmamoğlu, seçmenine "Meğer her felakette tatilde olmak kader değilmiş" dedirtti.

İmamoğlu, birkaç ay önce bütün billboardlara "İstanbul'un sel sorununu çözdük" şeklinde afişler astırmış, bu konuda görkemli basın toplantıları düzenlenmişti. Geldiğimiz noktada gördük ki, "İstanbul'un hiçbir ilçesinde sel sorunu çözülmemiş". İmamoğlu hiçbir bahaneye sığınmadan İstanbul'un su baskını sorununu çözmeli. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a bu görüntüler yakışmıyor.