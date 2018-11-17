Meğer gümüşzenginlik değil, enetkili antibiyotikmiş!



2050 yılına kadar antibiyotik direncinin 300 milyon kişinin ölümüne sebep olacağı ve yıllık küresel ölüm sayısının 10 milyona ulaşacağı tahmin edilmekte.. Bu arada tedavinin maliyetinin de 2050 yılına kadar 100 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Açıkçası, antibiyotiklere alternatif aranmakta..

Ancak ilaç firmaları, bu araştırmaya girmeye hevesli değil, çünki büyük çok büyük yatırım gerektiriyor ve şimdiki kolay kazancı baltalayacak bir girişim olarak görüyorlar.

HUZURUNUZDA GÜMÜŞ

Yüzyıllarca gümüş, tıbbi olarak kullanılmış.. Genellikle bu sebeple dünyanın en eski antibiyotiği olarak biliniyor.



Uzun zaman önce, insanlar hastalığı önlemek için gıdalarını gümüş kaplarda saklıyordu. Daha zenginler hastalık riskini azaltmak için gümüş kaplarda yemek yiyorlardı. Yoksa onlarla gösteriş son dönemlerin takıntısı.. Gümüş, gerçekten antibiyotiğe dirençli süpermikroplara karşı savaşta çok etkili olduğunu göstermiştir.

2013'te yapılan bir araştırma, düşük dozda gümüşün antibiyotikleri 1000 kat daha etkili hale getirebileceğini buldu. İdrar yolu enfeksiyonu başarıyla yok edildi. Gümüş, zararlı bakterilerin metabolizmasına müdahale ediyor.

Az miktarda gümüş ilavesi ile antibiyotikler 10 ila 1000 kat daha fazla bakteri öldürebilir.

Buna ek olarak, araştırmacılar gümüşün bakterilerin hücre zarını daha geçirgen hale getirdiğini gördüler.

BİRKAÇ TAVSİYE DAHA

Sadece kesinlikle gerekli olduğunda antibiyotikleri kullanmalısınız.

Antibiyotikler kulak enfeksiyonu için gereksizdir ve virüsler üzerinde çalışmazlar.

Gereksiz yere bir antibiyotik kullanmak, faydalı bir bağırsak bakterisini öldürecek ve bu da aslında hastalığınızdan kurtulmanızın daha zor olmasını sağlayacaktır.

D vitamini seviyenizin özellikle hamilelik sırasında K2 vitamini ile birlikte doğal yollardan aldığınızdan emin olun . Birtakım diğer doğal bileşikler, C vitamini, kekik, sarmısak, ekinezya ve çay ağacı yağı gibi enfeksiyonlardan kurtulmanıza yardımcı olmak için bağışıklık sistemi işlevinizi artırmanıza yardımcı olabilir.

Antibakteriyel el sabunu ve mendil, diş macunu, deodorant ve deterjanlar gibi maddeler antibiyotik direnci artırır.

Bakterilerin yayılmasını önlemek için ellerinizi ılık su ve düz sabun ile düzgün bir şekilde yıkayın.

Çiğ etleri elden geçirdikten sonra ellerinizi ve mutfak yüzeylerinizi yıkamak için özellikle dikkatli olun.