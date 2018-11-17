THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23

Meğer gümüşzenginlik değil, enetkili antibiyotikmiş!

Her yıl dünya genelinde 700.000 kişi bakteriyel enfeksiyon, sıtma, HIV / AIDS ve tüberküloz gibi ilaçlara dirençli hastalıklardan ölmekte..

17 Kasım 2018 Cumartesi 20:05
Meğer gümüşzenginlik değil, enetkili antibiyotikmiş!


2050 yılına kadar antibiyotik direncinin 300 milyon kişinin ölümüne sebep olacağı ve yıllık küresel ölüm sayısının 10 milyona ulaşacağı tahmin edilmekte.. Bu arada tedavinin maliyetinin de 2050 yılına kadar 100 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Açıkçası, antibiyotiklere alternatif aranmakta..

Ancak ilaç firmaları, bu araştırmaya girmeye hevesli değil, çünki büyük çok büyük yatırım gerektiriyor ve şimdiki kolay kazancı baltalayacak bir girişim olarak görüyorlar.

HUZURUNUZDA GÜMÜŞ

Yüzyıllarca gümüş, tıbbi olarak kullanılmış.. Genellikle bu sebeple dünyanın en eski antibiyotiği olarak biliniyor.

Uzun zaman önce, insanlar hastalığı önlemek için gıdalarını gümüş kaplarda saklıyordu. Daha zenginler hastalık riskini azaltmak için gümüş kaplarda yemek yiyorlardı. Yoksa onlarla gösteriş son dönemlerin takıntısı.. Gümüş, gerçekten antibiyotiğe dirençli süpermikroplara karşı savaşta çok etkili olduğunu göstermiştir.

2013'te yapılan bir araştırma, düşük dozda gümüşün antibiyotikleri 1000 kat daha etkili hale getirebileceğini buldu. İdrar yolu enfeksiyonu başarıyla yok edildi. Gümüş, zararlı bakterilerin metabolizmasına müdahale ediyor.

Az miktarda gümüş ilavesi ile antibiyotikler 10 ila 1000 kat daha fazla bakteri öldürebilir.

Buna ek olarak, araştırmacılar gümüşün bakterilerin hücre zarını daha geçirgen hale getirdiğini gördüler.

BİRKAÇ TAVSİYE DAHA

Sadece kesinlikle gerekli olduğunda antibiyotikleri kullanmalısınız.

Antibiyotikler kulak enfeksiyonu için gereksizdir ve virüsler üzerinde çalışmazlar.

Gereksiz yere bir antibiyotik kullanmak, faydalı bir bağırsak bakterisini öldürecek ve bu da aslında hastalığınızdan kurtulmanızın daha zor olmasını sağlayacaktır.

D vitamini seviyenizin özellikle hamilelik sırasında K2 vitamini ile birlikte doğal yollardan aldığınızdan emin olun . Birtakım diğer doğal bileşikler, C vitamini, kekik, sarmısak, ekinezya ve çay ağacı yağı gibi enfeksiyonlardan kurtulmanıza yardımcı olmak için bağışıklık sistemi işlevinizi artırmanıza yardımcı olabilir.

Antibakteriyel el sabunu ve mendil, diş macunu, deodorant ve deterjanlar gibi maddeler antibiyotik direnci artırır.

Bakterilerin yayılmasını önlemek için ellerinizi ılık su ve düz sabun ile düzgün bir şekilde yıkayın.

Çiğ etleri elden geçirdikten sonra ellerinizi ve mutfak yüzeylerinizi yıkamak için özellikle dikkatli olun.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 20:05
  1. gümüş
  2. gümüşün özellikleri
  3. gümüşün sağlığa faydaları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yararlı besinlerin de zararları var!
    1. Yararlı besinlerin de zararları var!
    2. Ağzının söylediğini kulağınız duysun!
    3. Saç boyanızı kendiniz yapın
    4. Kan şekeri için bilinmesi gerekenlerin..
    5. Bezdim sizden! N'olur beni şap şup..
    6. Kirpiğinizde sorun varsa...
    7. Meğer gümüşzenginlik değil, en..
    8. Saçların ağarmasının sebebi...
    9. Fırsatçı Suudiler iş başında!..
    10. Diriliş Ertuğrul'da rekor fiyat
    11. IKBY'de seçimin galibi KDP, koalisyon..
    12. Her 4 ölümün birinden toksik hava..
    13. Kozmetik ürünler tırnakları mahvediyor
    14. Kozmetik ürünler tırnakları mahvediyor
    15. ABD'nin ilâç terörüne çare: 'Homeopati'
    16. İşte şekersiz kek
    17. İşte şekersiz kek
    18. Filistinli aktivist Azzam Tamimi:..
    19. Alın şişmesi menenjit habercisi
    20. Kabak çekirdeği mutluluk
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    Suudi Arabistan beklemediği yerden vuruldu... Bunu hiç beklemiyordu
    Suudi Arabistan beklemediği yerden vuruldu... Bunu hiç beklemiyordu
    İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
    İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!