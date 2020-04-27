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Aktüel

Megakentte sokağa çıkma kısıtlamasının ardından mesai yoğunluğu

Yeni tip korona virüsün (Covid-19) yayılımını engellemek amacıyla 4 günlük alınan sokağa çıkma kısıtlamasının gece saatlerinden itibaren son bulmasının ardından İstanbul’da vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren işlerine gitmek için yollara düştü.

2020-04-27 09:41:15 -
Megakentte sokağa çıkma kısıtlamasının ardından mesai yoğunluğu

Yeni tip korona virüsün (Covid-19) yayılımını engellemek amacıyla 4 günlük alınan sokağa çıkma kısıtlamasının gece saatlerinden itibaren son bulmasının ardından İstanbul’da vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren işlerine gitmek için yollara düştü. E-5 otoyolu ve otobüs duraklarında zaman zaman yoğunlukların yaşandığı görüldü.


Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de etkili olan Covid-19’a karşı 23 Nisan Salı Gecesi saat 00.00’dan 27 Nisan Pazartesi gecesi saat 00.00’a kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama bu gece 00.00’dan sonra sona erdi.


Kısıtlamanın ardından İstanbul’da 4 gün sonra işlerine gitmek isteyen vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren yollara düştü. E-5 otoyolunda oluşan araç trafiği yoğunluğu havadan drone ile görüntülendi. Otobüs duraklarında da yoğunlukların oluştuğu görüldü. Vatandaşların bir çoğunun ise metrobüsleri tercih ettiği görüldü. Vatandaşların eldiven, maske, siperlik kullandıkları görüldü. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına da önem gösterdikleri görüldü.

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