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Mega projeler YİD ile şahlanacak

150 milyar lira tutarındaki ulaştırma projesini YİD modeliyle yaptıklarına dikkat çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Bunların finansmanı için yurt dışından 15 milyar Euroluk kredi temin edildi” açıklamasında bulundu.

14 Ekim 2018 Pazar 11:54
Mega projeler YİD ile şahlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ülke genelinde toplam 385 milyar lira tutarındaki 3 bin 443 projenin önemli bölümünde yap-işlet-devret (YİD) modeli ile yürüttüklerini ifade etti. 150 milyar lira tutarındaki ulaştırma projesini YİD modeliyle yaptıklarına dikkat çeken Turhan, “Bunların finansmanı için yurt dışından 15 milyar Euroluk kredi temin edildi” açıklamasında bulundu.

Çanakkale köprüsü 2022’de hizmette

YİD projelerinin başında yer alan İstanbul Yeni Havalimanı’nın 29 Ekim’de hizmete gireceğini anımsatan Turhan, Çanakkale Boğazı geçişini de içinde bulunduran Malkara-Gelibolu-Lâpseki Otoyolu çalışmalarının da sürdüğünü hatırlatarak, “Marmara Bölgesi’nde ulaşımda ring oluşturacak 1915 Çanakkale Köprüsü ise 2022’de hizmete girecek” dedi.

İhaleler başlıyor

Turhan, Türkiye’nin artık kendi kendini finanse eden bir ekonomik güvenilirliğe gelmenin sağladığı avantajlarla ulaştırma projelerinde YİD modelini kullandığını vurguladı. Bakan Turhan, yeni projeleri gelecek dönemde ihale edeceklerinin de altını çizdi.

Turhan, kamu finansmanını kullanmadan, ödenekleri diğer alanlarda değerlendirerek yatırımları sürdüreceklerini söyledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 11:54
  1. İstanbul
  2. Çanakkale
  3. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  4. YİD
  5. yap-işlet-devret

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