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Medyaya aile uyarısı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, evliliğin sağlıklı örneklerle ekranlarda yer almasının önemine dikkati çekerek “İzlenme rekorları kıran diziler ve kadın programlarında ailenin hep sorunlu yönleriyle öne çıkartıldığına şahit oluyoruz” dedi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 09:44
Medyaya aile uyarısı

Türk aile yapısını yerle bir eden yayınlara Diyanet’ten ayar geldi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, başkanlıkça Aile ve Dini Rehberlik Bürolarında verilen hizmetler ile medyada aile, kadın ve erkeğin temsiline yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “7. Aile Şurası”nda medya organlarınca yapılan kadın programlarına yönelik ifadelerinin hatırlatılması üzerine kadın, erkek ve ailenin medyadaki temsilini değerlendiren Martı, şu ifadeleri kullandı:

Medya hep olumsuzluk peşinde

Medyada, aile temsilinin maalesef daha çok olumsuz yönüyle ortaya çıktığını görüyoruz. Yoğun izlenme rekorları kıran dizi ve kadın programlarında ailenin hep sorunlu yönleriyle öne çıkartıldığına şahit oluyoruz. Aslında aile kurumu insana hayat mücadelesinde destek olan, hayat problemleri karşısında çözüm üreten ve olumsuzu değil olumluyu pekiştiren, insanı hayatta güçlü, mutlu ve huzurlu kılan bir kurum. Fakat maalesef daha sansasyonel bir şekilde insanı yalnızlaştıran, birtakım gayri ahlaki tutum ve davranışlarla aile bireylerini birbirine düşman kılan, birbirine güvenemeyen, birbirine dayanamayan, sevgisi ve merhameti kalmamış aile bireylerinin görüntülerinden oluşan ekranlar, aile bilincimizi zedeliyor.

Huriye Martı, aileyi besleyen ve ayakta tutan manevi önceliklerin, adalet, merhamet gibi aile bireylerini birbirine bağlayan değerlerin yanı sıra kadın, erkek ve çocuğun kendi saygınlığıyla medyada temsilini çok önemsediklerinin altını çizerek aile bireylerinin kendi yeteneklerini sergileyip özgüven kazanabildiği ve saygılı bir ortamın oluştuğu aile tablolarının özendirilmesi gerektiğini aktardı.

Boşanmaları körüklüyor

Prof. Dr. Martı, medya ve aile konusunda ekranların duruşundan bahsederken, medyada evlilik ve boşanma konularına verilen ağırlığın ve oranların da konuşulması gerektiğine dikkati çekerek “Evlilik, sağlıklı bir birliktelik olduğu zaman insanları hayata bağlar. Evlilik, erkek olsun kadın olsun her birey için bu hayatta huzurun, güvenin ve sevginin adıdır. Dolayısıyla evliliğin sağlıklı örneklerle teşvik edilerek ekranlarda yer alması son derece önemli” vurgusunu yaptı.

Diyanet TV ve dini kitaplarda evlilik ve aileye her geçen gün daha fazla yer verildiğini anlatan Martı, sözlerini şöyle tamamladı: “Ekranlarda boşanma konusunda daima olumsuz örneklerin, sürekli nafakanın temini gibi birtakım hukuki problemlerin önde tutulması, aslında boşanma konusunda doğru bilinçlendirmeyi de geride bırakıyor. Fakat ‘Bu gidişatı kabul ediyoruz’ deyip de kenara çekilemeyeceğimizi, aksine evliliği teşvik edip boşanmanın da eğer mukadderse ahlaki ve doğru adımlarla ilerlemesi gerektiğini anlatıyoruz.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 09:44
  1. Diyanet
  2. Türk aile yapısı
  3. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı
  4. Aile ve Dini Rehberlik Büroları
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. 7. Aile Şurası
  7. Huriye Martı
  8. Prof. Dr. Martı
  9. medya ve aile
  10. Evlilik
  11. Diyanet TV
  12. dini kitaplar

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