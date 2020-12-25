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Aktüel Medya-İş Genel Başkanı Ballı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Medya-İş Genel Başkanı Ballı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Ballı, haber kategorisinde "Koronavirüsle zorlu mücadele", spor kategorisinde "Buz tutan gölde futbol", yaşam kategorisinde "Koronavirüs döneminde açık hava sineması" başlıklı fotoğraflara oy verdi

Yeniakit Publisher
2020-12-25 18:41:18 -
Medya-İş Genel Başkanı Ballı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) Genel Başkanı Sezai Ballı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ballı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un çektiği "Koronavirüsle zorlu mücadele", sporda Hüseyin Yıldız'ın çektiği "Buz tutan gölde futbol"dan yana tercihini kullanan Ballı, yaşam kategorisinde ise Behçet Alkan'ın "Koronavirüs döneminde açık hava sineması" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Haber kategorisinde tercih ettiği fotoğrafa ilişkin değerlendirmede bulunan Ballı, "Konya'da zorlu şartlarda çalışan sağlıkçıların fotoğrafını seçtik. Bu dönemi, pandemiyi, 2020 yılının en büyük gündemini en iyi yansıttığını düşündüğüm için seçtiğim bir fotoğraf. Abdullah Bey'e de teşekkür ediyoruz. Eline sağlık böyle güzel bir fotoğraf çekmiş." ifadelerini kullandı.

Ballı, spor kategorisinde oy verdiği Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" başlıklı fotoğrafı için ise "Böyle bir dönemde sahalar kapalı, her yer kapalı, spor alanları kapalı. Yaratıcılıkla beraber estetikle beraber sporu birleştirdikleri için böyle bir fotoğrafı seçtim." dedi.

Yaşam kategorisinde tercih ettiği fotoğrafın ise insanların koşullara göre ürettiği çözümleri gösterdiğini söyleyen Ballı, "Sinemaya gidemiyorsunuz ama açık hava sineması 70'li yılların daha gerisi de olabilir, günümüzde çok da kullanılmayan bir teknikti açık hava sineması. Bu dönemde yine bunu keşfettikleri ve uyguladıkları, Behçet'in de sanırım drone ile çektiği güzel bir fotoğraf." dedi.

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