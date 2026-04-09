Medya dünyasında rekabet sahaya taşınıyor! BasınCup 2026 başlıyor
Yıldız Teknik Üniversitesi sponsorluğunda organize edilen BasınCup 2026, bugün oynanacak 2 karşılaşmayla başlıyor. Medya gurubumuzun futbol takımı ise ilk maçında yarın Yeni Şafak Gazetesinin ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde gerçekleştirilecek futbol turnuvası, 9 hafta sürecek. Medya kuruluşlarının oluşturduğu 21 takım 4 grupta şampiyonluk için mücadele edecek. Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Eyüp Debik ve kurumların temsilcilerinin katılımıyla kura çekimi yapıldı. Kura çekimin ardından açıklamada bulunan Debik tüm takımlara başarılar dileyerek, organizasyonun medya mensupları arasındaki iletişimi ve dayanışmayı güçlendirdiğini söyledi.
Turnuva, 7 Haziran'da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.
Kura çekimi sonucunda oluşan gruplar şu şekilde:
A Grubu: NTV, Habertürk (Show TV), İletişim Platformu, Haber Global, Beyaz Futbol, TYT Türk
B Grubu: Yeni Şafak, Akit TV, TV Net, XTG, GZT, Tivibu Spor
C Grubu: AA, H.G Kontraspor, TRT World Press Team, DHA, TRT International
D Grubu: Turkuvaz Medya, CNBC-E, TRT İç Yapımlar, Türk Medya, İHA