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Medipol Esenler Hastanesi’nden gebelere eğitim

Medipol Esenler Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Buket Yeşilbaş: - "Esenler Medipol Sağlık Uygulama Merkezi Gebe Eğitim Programı, tüm gebelerin, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemle ilgili konularda bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamayı amaçlıyor"

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:48
Medipol Esenler Hastanesi’nden gebelere eğitim

İSTANBUL (AA) - Medipol Esenler Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Buket Yeşilbaş, anne adaylarına bilinçli hamilelik için eğitim önerisinde bulunarak, "Esenler Medipol Sağlık Uygulama Merkezi Gebe Eğitim Programı; tüm gebelerin, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemle ilgili konularda bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamayı amaçlıyor." ifadesini kullandı.

Yeşilbaş, yaptığı açıklamada Esenler Medipol Sağlık Uygulama Merkezi Gebe Eğitim Programı hakkında bilgi verdi.

Söz konusu programın tüm gebelerin, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemle ilgili konularda bilgi sahibi olmalarını hedeflediğini aktaran Yeşilbaş, ayrıca programın gebelere, bilinçli doğum yapmalarını sağlamayı, normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimsemeleri konularında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamadığını kaydetti.

Programın gebelerin hayatını kolaylaştırdığını belirten Yeşilbaş, "Doğumun nasıl başladığını ve ilerlediğini, doğum sürecinde neler yapabileceğinizi ve doğumdan sonra değişen hayatınızı nasıl kolaylaştıracağınızı, doğum sonrası emzirme teknikleri ve bebek bakımı loğusalık ve aile planlaması konularını uzmanlar eşliğinde öğrenmek, daha pozitif bir hamilelik süreci geçirmenize yardımcı olur ve doğumunuzu da kolaylaştırır." ifadelerini kullandı.

- Eğitim 2 oturumda veriliyor

Gebeler için oluşturulan eğitimin iki oturum şeklinde gerçekleştirildiğini aktaran Yeşilbaş, programın her hafta cumartesi günü saat 11'de başladığını kaydetti.

Yeşilbaş, "Sınıfımız 17 kişilik gruplar şeklinde planlanmaktadır. Eğitim öncesi anne adaylarının merak ettiği doğumhane, Travay odaları ve bebek bakım odası ve doğum sonrası ve diğer detaylar ile ilgili bilgiler verildikten sonra oturumlarımıza başlanır. Eğitimler sırasında anne adayları uygulamalara eşlik etmektedir." bilgilerini verdi.

Yeşilbaş, eğitimlerin içeriği hakkında şunları kaydetti:

"Gebelikte sağlık, gebelikte egzersiz, gebelikte beslenme, doğum nedir, ağrılarla baş etme yöntemleri, doğum çeşitleri ve bu süreçlere eşlik eden alt başlıklar altında konular anlatılmaktadır. Gebelik süreci deneyimli ebelerimiz tarafından anlatılırken, uzman diyetisyenimiz ve uzman fizyoterapistimiz de gebelere anlatımı ve uygulamasında profesyonel destek ve eğitim vermektedir.

İkinci oturumda ise loğusalık ve aile planlaması, emzirme teknikleri ve bebek bakımı ve bu süreçlere eşlik eden alt başlıklar altında konuları anlatıyoruz. Anne adaylarına bebek hemşirelerimiz ve ebelerimiz tarafından profesyonel destek ve uygulamalı olarak eğitim verilmektedir. Anne adaylarına eğitim sonrasında kurumuzun oluşturduğu bebek bakım rehberleri de takdim ediliyor."

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:48
  1. Buket Yeşilbaş
  2. gebe eğitim programı
  3. Medipol Esenler Hastanesi

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