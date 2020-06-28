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Aktüel

Medipol Başakşehirli futbolcu Clichy'den Uygur Türklerine destek

Yeniakit Publisher
2020-06-28 12:00:48 -
Medipol Başakşehirli futbolcu Clichy'den Uygur Türklerine destek

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir'in Fransız futbolcusu Gael Clichy, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki baskı politikalarına tepki göstererek Uygur Türklerine destek verdi.

Clichy, Uygur Türklerini temsil eden ve kan ağlayan kadının ağzını kapatan Çin Halk Cumhuriyeti bayrağına boyanmış bir elin olduğu görseli paylaşarak Uygur Türklerine destek oldu.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Galatasaraylı oyuncu Sofiane Feghouli de daha önce Uygur Türklerine destek vermek amacıyla paylaşımda bulunmuştu.


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