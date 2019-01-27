0553 313 94 23

Medipol Başakşehir'in konuğu Kasımpaşa

Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak

27 Ocak 2019 Pazar 11:03
Medipol Başakşehir'in konuğu Kasımpaşa

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde geride kalan 18 maçta 38 puan toplayan turuncu-lacivertliler, ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 4-2 yenmişti.

Medipol Başakşehir, dün deplasmanda Göztepe'yi mağlup eden Galatasaray'ın 3 puan önünde zirvede yer alıyor.

Ligin ikinci yarısına sahasındaki Çaykur Rizespor mağlubiyetiyle başlayan Kasımpaşa ise 29 puana sahip.

Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa mücadelesi öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 11:03
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. İstanbul
  4. Futbol
  5. Kasımpaşa
  6. Medipol Başakşehir
  7. Spor Toto Süper Lig
  8. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran’dan Polonya’daki zirveye "fitne" tepkisi
    1. İran’dan Polonya’daki zirveye "fitne"..
    2. AYM ‘hak ihlali’ diyor, yerel mahkeme..
    3. Minik satranççının büyük hedefi
    4. Doğal gaz ithalatında büyük düşüş
    5. İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
    6. Galatasaray'da divan kurulu olağanüstü..
    7. Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen daha..
    8. Karda 20 kilometre yürüyen kişi ayak..
    9. Toyota RAV4 tamamen yenilendi
    10. İstanbul'da terör operasyonu
    11. Galatasaray, kritik virajları Sinan'la..
    12. Milli halterci başarı çıtasını yüksek..
    13. "Vatandaşlarımız elinde sigara bulunan..
    14. "Çocuklara dijital mahremiyet bilinci..
    15. Özhaseki'den çarpıcı Gökçek..
    16. CHP'nin İzmir adayına AK Parti'den ilk..
    17. Silinen anılarına sanatla yeniden..
    18. Gençler kumar bataklığında!
    19. Ankara'nın yeni stadı yarın kapılarını..
    20. Ticaret Bakanlığı güvensiz 18 milyon..
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu
    İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu
    Venezuela'da gizli görüşme ortaya çıktı
    Venezuela'da gizli görüşme ortaya çıktı