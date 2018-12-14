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Medipol Başakşehir'in konuğu Galatasaray

- Turuncu-lacivertli ekip, Spor Toto Süper Lig'de yarın Galatasaray ile karşılaşacak

14 Aralık 2018 Cuma 10:25
Medipol Başakşehir'in konuğu Galatasaray


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında lider Medipol Başakşehir, yarın sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Bu sezon oynadığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Medipol Başakşehir en yakın rakipleri Kasımpaşa ve Antalyaspor'un 7 puan önünde 33 puanla zirvede yer alıyor.

Turuncu-lacivertli ekip 25 puanı bulunan Galatasaray'ı yenerek rakibiyle arasındaki puan farkını 11'e yükseltmeyi hedefliyor.


- Da Costa cezalı


Medipol Başakşehir'de savunmanın önemli isimlerinden olan Manuel da Costa kart cezası nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte Alparslan Erdem'in de sakatlığı sürüyor.


- Emre ve Epureanu ceza sınırında


İstanbul ekibinde, Emre Belözoğlu ve Alexandru Epureanu bu mücadele öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İki futbolcu, Galatasaray karşısında sarı kart görmeleri halinde Medipol Başakşehir'in 17. haftada deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.





Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 10:25
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  2. Galatasaray
  3. Medipol Başakşehir
  4. Spor Toto Süper Lig
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