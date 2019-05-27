Medipol Başakşehir'den transfer açıklaması





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, teknik direktörleri Abdullah Avcı ve futbolcuları için herhangi bir teklif almadıklarını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir'in gelecek sezon da zirve yarışında olacağının altı çizilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, kurulduğu günden bu yana olduğu gibi 2019-2020 sezonunda da Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışının içerisinde olmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda mevcut kadromuzu korumanın yanı sıra takımımızı daha da güçlendirecek takviyeler yapılması planlanmaktadır. Aziz Behich transferi bu planlamanın ilk aşamasıdır ve takımımızı güçlendirme çalışmaları tüm hızıyla sürmektedir. Ancak üzülerek görüyoruz ki her gün gazetelerde ve televizyonlarda teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve futbolcularımızın farklı kulüplere transfer olacağı iddia edilmektedir. Medyada sıkça yer alan bu haberler tamamen gerçek dışıdır. Kulübümüze yurt içinden herhangi bir resmi teklif gelmemiştir."