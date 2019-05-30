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Medipol Başakşehir'den Abdullah Avcı geçti

- Deneyimli teknik adam, turuncu-lacivertli takımın başında iki dönemde yaklaşık 10,5 sezon görev yaptı- Abdullah Avcı, söz konusu süreçte 431 resmi maça çıktı- Avcı, Medipol Başakşehir'in başındaki ilk döneminde Süper Lig'de 146, ikinci döneminde de 170 olmak üzere toplam 316 maçta görev aldı

30 Mayıs 2019 Perşembe 15:35
Medipol Başakşehir'den Abdullah Avcı geçti


İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de Abdullah Avcı dönemi sona erdi.

Abdullah Avcı'nın 2014-2015'te başlayan ikinci dönemi, 5 sezon sonunda bitti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un haklarının İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü tarafından alındığı 2014-2015 sezonu öncesinde Avcı, 5 yıllığına turuncu-lacivertli takımın başına getirilmişti.

55 yaşındaki Avcı'nın, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan takımın başındaki ilk dönemi ise 2006-2007 sezonunda başlamıştı. İlk dönemi de yaklaşık 5,5 yıl süren deneyimli teknik adam, toplamda 10,5 yıl görev yaptığı kulüpteki görevinden bugün itibarıyla ayrıldı.

Avcı, 17 Ocak 2019'da turuncu-lacivertli kulüple 5 yıllık yeni bir sözleşmeye imza atmıştı.


- İki dönemde toplam 431 resmi maç


Abdullah Avcı, İstanbul ekibinin başında 10,5 yılda toplam 431 resmi maça çıktı.

Avcı ile turuncu-lacivertli ekip, Spor Toto Süper Lig'de 316, Spor Toto 1. Lig'de 34, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda 4, UEFA Avrupa Ligi'nde 14 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 63 olmak üzere toplam 431 maç oynadı.


- Süper Lig'de 148 galibiyet


Abdullah Avcı, turuncu-lacivertlilerin başındaki ilk döneminde Süper Lig'de 146, ikinci döneminde de 170 olmak üzere toplam 316 maçta görev yaptı.

Söz konusu karşılaşmalarda 148 galibiyet elde eden Avcı'nın takımı, 82 beraberlik alırken, 86 mücadelede sahadan yenilgiyle ayrıldı.


- Avrupa karnesi


Deneyimli teknik adam, Medipol Başakşehir ile son 4 yılda Avrupa kupalarında da mücadele etti.

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 4 ve Avrupa Ligi'nde 14 olmak üzere Avrupa kupalarında 18 maçta takımını yöneten Avcı, söz konusu karşılaşmalarda, 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.


- Türkiye Kupası karnesi


Abdullah Avcı, İstanbul ekibinin başında 10 farklı sezonda Türkiye Kupası'nda da mücadele verdi.

Bu sezonlarda toplam 63 maçta takımının başında yer alan Avcı, 29 galibiyet, 22 beraberlik ve 12 yenilgilik bir istatistik tutturdu.

Abdullah Avcı yönetimindeki İstanbul ekibinin Süper Lig karnesi şöyle:

Sezon Maç sayısı Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet
2018-2019 34 19 10 5
2017-2018 34 22 6 6
2016-2017 34 21 10 3
2015-2016 34 16 11 7
2014-2015 34 15 14 5
2011-2012 10 5 3 2
2010-2011 34 12 6 16
2009-2010 34 16 8 10
2008-2009 34 12 6 16
2007-2008 34 10 8 16
TOPLAM 316 148 82 86


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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 15:35
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