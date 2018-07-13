Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Başakşehir, 2018-2019 sezonunun hazırlıklarını Avusturya'nın Salzburg kentindeki kampta teknik direktör Avcı yönetiminde yaptığı antrenmanla devam ettirdi.13 Temmuz 2018 Cuma 17:13
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Avusturya'nın Salzburg kentindeki kampta teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
İdmanın, dar ve geniş alanda yapılan taktik çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.
İzinli olan Emmanuel Adebayor'un antrenmanda yer almadığı aktarıldı.
Turuncu-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.
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