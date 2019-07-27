Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki tesislerde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi. Antrenmanın geniş alanda gerçekleştirilen taktiksel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı. Alexandru Epureanu'nun çalışmalarını fizyoterapist eşliğinde sürdürdüğü belirtildi. Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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