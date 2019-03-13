Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı hazırlıkları13 Mart 2019 Çarşamba 16:06
İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Çabukluk, dayanıklılık ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alanda oyunla sona erdi.
Turuncu-lacivertli ekip, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.
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