Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları03 Ocak 2019 Perşembe 15:32
İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına İstanbul'da yaptığı antrenmanla devam etti.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışması ve dayanıklılık koşusuyla sürdü. Antrenman, dar alanda oynanan oyunla sona erdi.
Sakatlığı sona eren Alparslan Erdem, idmanın tamamında takımla çalıştı.
Medipol Başakşehir, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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