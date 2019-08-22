Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları - Sakatlığı bulunan Gael Clichy ve Mahmut Tekdemir ile transfer görüşmeleri yapması için izin verilen Mevlüt Erdinç antrenmanda yer almadı



İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 2. haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı yanındaki antrenman sahasında, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sakatlığı bulunan Gael Clichy ve Mahmut Tekdemir ile transfer görüşmeleri yapması için izin verilen Mevlüt Erdinç yer almadı. İlk 20 dakikası basına açık olan idmanda futbolcular yarım sahada çift kale el topu maçı yaptı. Daha sonra yandaki sahaya geçen oyuncular pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Medipol Başakşehir, yarın akşam gerçekleştireceği idmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.