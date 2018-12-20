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Medipol Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

20 Aralık 2018 Perşembe 15:17
Medipol Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, koordinasyon ve pas çalışması ile devam ettiği belirtildi. İdmanın dar alan oyun çalışması ile sona erdiği bildirildi.

İstanbul temsilcisinde sakatlığı süren Alparslan Erdem'in, kondisyoner eşliğinde çalışmaya devam ettiği aktarıldı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 15:17
  1. Futbol
  2. Medipol Başakşehir
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. SÜPERLİG

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