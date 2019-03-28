0553 313 94 23

Medipol Başakşehir'de Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları

28 Mart 2019 Perşembe 13:39
Medipol Başakşehir'de Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü Atiker Konyaspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kalecilerin ayrı çalıştığı idman istasyon ve pas çalışmalarıyla devam etti.

Antrenmana, milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Alexandru Epureanu ve İrfan Can Kahveci katılmadı. Arda Turan ise tedbir amaçlı dinlendirildi.


- Medipol Başakşehir'e sürpriz ziyaret


Medipol Başakşehir antrenmanını Bağcılar Üsküp İlkokulu ve Bağcılar Ticaret Odası ilkokulu öğrencileri takip etti.

Öğrenciler öncelikle kaptan Emre Belözoğlu ile fotoğraf çektirirken, daha sonra Abdullah Avcı ve tüm ekiple kareye girdi.

Öte yandan öğrenciler, teknik direktör Abdullah Avcı'ya çiçek hediye etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:39
  1. antrenman
  2. Futbol
  3. Medipol Başakşehir
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Salihli’de Cumhur İttifakı coşkusu
    1. Salihli’de Cumhur İttifakı coşkusu
    2. ’Meçhul Paşa’ Maltepelilerle buluştu
    3. Aydemir, ‘Aziziye Ruhu her daim galip..
    4. Kamyon arkası yazısı başına bela oldu
    5. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    6. Rota 2 Sanat Yarışması başvuruları..
    7. "Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi..
    8. Umre kaydı nasıl yapılır? | Ramazan..
    9. Gezici Akıllı Kart İşlem Merkezi..
    10. Venezuela'da büyük kriz! Çok sayıda..
    11. Esnafı destekleyecek, ticaret..
    12. Bakan Soylu: "Dağdaki terörist sayısı..
    13. Deniz Köken’den Eyüpsultan gençliğine..
    14. Evlerinde çıkan yangını söndürmek..
    15. ’Eğitimde Yerlilik ve Evrensellik’..
    16. Rusya’da metro istasyonu saldırısının..
    17. Perran Kutman'ın annesi vefat etti |..
    18. "İhracata hep birlikte odaklanmamız..
    19. Üniversiteli Şeyma tabutundaki..
    20. Venezuela halkı elektriğin yanı sıra..
    21. Başakşehir'den sürpriz transfer atağı!..
    22. Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım Semineri
    23. BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan..
    24. MHP ve AK Parti’den ortak teşekkür..
    25. "Halkın avukatı, idareye de yol..
    26. Başkent'in kalbi, hayallerin..
    27. Somali’de patlama: En az 5 ölü, 25..
    28. Erdoğan, CHP'li adayın tepki..
    29. "Bundan sonra teröristler değil dağda..
    30. Başkan Alemdar öğrencilerle bir araya..
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak