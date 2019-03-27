Medipol Başakşehir'de Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk ve denge çalışmasıyla devam eden idman, şut antrenmanının ardından çift kale maçla sona erdi. Medipol Başakşehir hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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