Medipol Başakşehir zorlu deplasmanda!

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Sezonun ilk haftasında Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u evinde 2-0, Kasımpaşa da deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etmişti.

Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa maçı öncesinde üç eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte geçen sezondan cezaları süren Arda Turan ve Marcio Mossoro ile ameliyat edilen Alparslan Erdem, Kasımpaşa karşısında da forma giyemeyecek. Ayrıca, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İngiltere temsilcisi Burnley ile oynanan rövanş karşılaşmasında forma giyemeyen Eljero Elia'nın durumu maç günü netlik kazanacak.