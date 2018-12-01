Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Puan kayıpları diğer takımlara da oluyor

Süper Lig'de sahasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

''Puan kayıpları diğer takımlara da oluyor''

Öncelikle rakibi tebrik ederim. 2 hafta önce İstanbul'da yine kazanmışlardı. Topa sahip olup oyuna genişlik vermemiz gerekiyordu. İlk 45 dakikada coşkumuz eksikti. Bizim için çok değerli olan saha dağılımı doğru olmayınca oyun kitleniyor. İkinci yarıda da çalıştığımız yerden golü yedik. Ardından topa sahip olduk. %75 topa sahip olmuşuz. Ama doğru bir yerleşim içinde değilsen bu sayıların hiçbir değeri yok. Pozisyona da girdik ama değerlendiremedik. Bugün kazansaydık bile saha dağılımından memnun olmazdım. Saha dağılımını iyi yapamazsanız kazanamazsınız. Biz de bugün bunu yapamadığımız için kaybettik. Bu puan kayıpları diğer takımlara da oluyor, herkese oluyor.

Sporx