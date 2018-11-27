Medipol Başakşehir, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı





İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Göztepe ile dün oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanı pas çalışması ile sürdürdüğü ve dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.

Sakatlıkları süren Eljero Elia ve Alparslan Erdem'in ise fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Yarını izinli geçirecek Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını 29 Aralık Perşembe günü yapacağı idmanla sürdürecek.