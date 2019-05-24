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Medipol Başakşehir sezonu beraberlikle kapattı

- 2018-2019 sezonunu Aytemiz Alanyaspor beraberliğiyle tamamlayan turuncu-lacivertli takım, 67 puanla ikinci sırada yer aldı- Volkan Babacan bu sezon ligde ilk kez forma giydi

24 Mayıs 2019 Cuma 20:24
Medipol Başakşehir sezonu beraberlikle kapattı


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son hafta mücadelesinde sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, 2018-2019 sezonunu 67 puanla ikinci sırada tamamladı.

Medipol Başakşehir, bu sezon 10. beraberliğini Aytemiz Alanyaspor karşısında aldı. İstanbul ekibi, 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi ile noktaladığı sezonda 67 puana ulaştı.


- Son 7 maçta 1 galibiyet


Turuncu-lacivertli takım ligde oynadığı son 7 maçta yalnızca 1 galibiyet elde edebildi.

Medipol Başakşehir, son 7 maçında yalnızca sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. İstanbul ekibi bu süreçte 3 yenilgi, 3 de beraberlik yaşadı.


- Volkan Babacan ligde ilk kez forma giydi


Medipol Başakşehir'de kaleci Volkan Babacan bu sezon ligde ilk kez Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giydi.

Mücadelenin 86. dakikasında sakatlanan Mert Günok'un yerine oyuna dahil olan Volkan, kalan dakikalarda kaleyi korudu.


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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 20:24
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