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Medipol Başakşehir, Kayserispor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Medipol Başakşehir,Kayserispor'u konuk edecek.

19 Nisan 2018 Perşembe 09:45
Medipol Başakşehir, Kayserispor'u konuk ediyor.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Kayserispor'u konuk edecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray'a mağlup olarak liderliği kaybetti. Medipol Başakşehir, haftaya 59 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde girdi. Üç maçlık yenilgi serisine geçen hafta Gençlerbirliği'ni mağlup ederek son veren Kayserispor ise 44 puanla 6. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Medipol Başakşehir'de, bu maç öncesinde tek eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı süren İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni, Kayserispor karşılaşmasında görev yapamayacak.

4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de, Kayserispor karşılaşması öncesinde Emmanuel Adebayor, Junior Caiçara, Mahmut Tekdemir ve Kerim Frei sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu dört oyuncu, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde, 31. haftadaki Osmanlıspor karşılaşmasında oynayamayacak.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 09:45
  1. İstanbul
  2. Kayseri
  3. Başakşehir

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