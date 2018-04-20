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Medipol Başakşehir Kayserispor'u 3 golle geçti

Süper Lig’in 30. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 3-1’lik skorla mağlup etti.

20 Nisan 2018 Cuma 22:14
Medipol Başakşehir Kayserispor'u 3 golle geçti

Süper Lig’in 30. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 3-1’lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında Deniz Türüç’ün içeri çevirdiği topa kale önünde Umut’un yaptığı düzgün kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

62. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Amorim’in içeri çevirdiği topa ön direkte Umut’un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.

66. dakikada sağ kanattan Visca’nın içeri yaptığı ortada top savunmadan döndü. Dönen topa ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Arda’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

90. dakikada sağ taraftan Visca’nın yaptığı ortada kale önünde Adebayor, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Lung’tan dönen top ile kale önünde buluşan Elia’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

Stat:3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Erdem Bayık xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Da Costa xx (İrfan Can dk. 62 x), Epureanu xx, Alpaslan xx (Uğur dk. 79 x), Mahmut xx, Emre xx, Visca xxx, Elia xxx, Arda xxx (Mossoro dk. 82 ?), Adebayor xx
Yedekler: Mert, Attamah, Bajic, Mevlüt, Kerim, Egemen, Gökhan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Kayserispor: Lung xx, Tiago xx, Sapunaru xx, Kana Bıyık xx, Atila xx, Badji xx (Asamoah dk. 87 ?), Şamil xx, Deniz xx, Amorim xx (Kravets dk. 80 ?), Boldrin xx (Mendes dk. 67 x), Umut Bulut xx
Yedekler: Vedat, Levent, Toledo, Adem, Erkan Kaş, Erdal, Kucher
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Goller: Visca (dk. 20), Arda (dk. 66), Elia (dk. 90) (Medipol Başakşehir), Umut Bulut (dk. 54) (Kayserispor)
Sarı kartlar: İrfan Can (Medipol Başakşehir), Badji (Kayserispor)

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 22:14
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