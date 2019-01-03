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Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

03 Ocak 2019 Perşembe 20:47
Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü


İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanının ısınma koşularıyla başladığı belirtildi.

Teknik ısınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, geniş alanda oyunla sona erdiği aktarıldı.

Sakatlığı geçen Alparslan Erdem'in antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı kaydedildi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarının İstanbul bölümünü tamamlayacak ve 5 Ocak Cumartesi günü Antalya'ya hareket edecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 20:47
  1. antrenman
  2. Futbol
  3. Medipol Başakşehir
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

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