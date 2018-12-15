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Medipol Başakşehir-Galatasaray maçından notlar

- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray'ı konuk ettikleri maçta, Süper Lig'de geçen hafta sahaya sürdüğü kadroyu değiştirmedi- Arda Turan, eski takımı Galatasaray'a karşı ilk 11'de şans bulamadı

15 Aralık 2018 Cumartesi 19:26
Medipol Başakşehir-Galatasaray maçından notlar


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Medipol Başakşehir'in ilk 11'inde, geçen haftaki kadrodan değişiklik yapılmadı.

Ligin 15. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden turuncu-lacivertli ekipte, teknik direktör Abdullah Avcı, Galatasaray karşısında da geçen haftaki ilk 11'i sahaya sürdü.

Avcı, kalede Mert Günok, savunmada Caicara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, orta sahada İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Napoleoni, forvette de Riad Bajic ilk 11'ine görev verdi.


- Arda Turan yedek kulübesinde


Medipol Başakşehir'in geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Arda Turan, eski takımı Galatasaray'a karşı ilk 11'de şans bulamadı.

Abdullah Avcı, geçen sezon Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta Arda Turan'a ilk 11'de şans vermiş, Medipol Başakşehir deplasmanda oynadığı maçtan 2-0 yenilgi ile ayrılmıştı.

Öte yandan, Galatasaraylı taraftarlar statta kendilerine ayrılan tribünü büyük ölçüde doldururken, Medipol Başakşehirli taraftarlar da doğu ve batı tribünlerinde boş yer bırakmadı. Kale arkası tribünü ise büyük ölçüde boş kaldı.

Turuncu-lacivertli futbolcular sahaya, "Dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olarak #büyüksünTürkiye" yazılı pankartla çıktı.




Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 19:26
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