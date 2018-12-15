Medipol Başakşehir-Galatasaray maçından notlar





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de 2 değişiklikle sahaya çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Portekiz temsilcisi Porto ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'de yer alan futbolculardan Maicon Roque yedeğe çekilirken, Ryan Donk ise cezası nedeniyle Medipol Başakşehir maçının kadrosunda bulunamadı.

Sarı-kırmızılı takımda bu futbolcuların yerine Serdar Aziz ile Henry Onyekuru, Medipol Başakşehir müsabakasında forma giydi.

Konuk ekipte sakatlıkları olan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba da karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Galatasaray maça Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Ozan Kabak, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Onyekuru, Feghouli, Rodrigues ve Eren Derdiyok 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde Maicon'un yanı sıra İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Martin Linnes, Ömer Bayram, Yunus Akgün, Celil Yüksel ve Muğdat Çelik oturdu.





- Cezaları biten futbolcular sahada





Galatasaray'da cezaları nedeniyle Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta forma giyemeyen Badou Ndiaye, Serdar Aziz ve Fernando Reges, Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de görev yaptı.

Ligde 11. haftadaki Fenerbahçe derbisinden sonra 5 maç men verilen Ndiaye, 13. haftadaki Atiker Konyaspor müsabakasından sonra 3 maç ceza alan Serdar Aziz ile sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyen Fernando, cezalarını tamamladı ve Medipol Başakşehir maçının başlangıç kadrosunda yer aldı.





- Terim locadan takip etti





Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmayı locada takip etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından toplamda 10 maç men cezası verdiği tecrübeli teknik adam, müsabakayı locadan izledi.

Bu arada İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, locada ziyarette bulunduğu Terim ile bir süre sohbet etti.





- Galatasaraylı taraftarlardan Arda Turan'a tepki





Karşılaşmayı statta takip eden Galatasaraylı taraftarlar, Medipol Başakşehir'de forma giyen eski futbolcuları Arda Turan'a tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kadroların anons edildiği bölümde Arda Turan'ın ismi okunduğunda yuhalayarak tepkilerini dile getirdi.

Arda Turan, karşılaşmada takımının yedekleri arasında yer aldı.