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Medipol Başakşehir, Galatasaray maçına hazır

14 Aralık 2018 Cuma 19:30
Medipol Başakşehir, Galatasaray maçına hazır


İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından yapılan 5'e 2 top kapma çalışmasıyla tamamlandığı bildirildi.

Sakatlığı bulunan Alparslan Erdem'in kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 19:30
  1. antrenman
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Medipol Başakşehir
  5. Spor Toto Süper Lig

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