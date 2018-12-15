Medipol Başakşehir, Galatasaray ile berabere kaldı
Süper Lig'in 16. haftasında lider Başakşehir, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.15 Aralık 2018 Cumartesi 21:23
Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda mücadele ettiği Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılılar, bu maçtan önce ligde oynadığı 3 müsabakada da galibiyet elde edememişti.
Ligde en son 12. haftada Kayserispor’u mağlup eden Aslan, daha sonra oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Galatasaray, Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir ile berabere kalırken, Beşiktaş’a yenildi.
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