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Medipol Başakşehir, Avusturya'ya gitti

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:20
Medipol Başakşehir, Avusturya'ya gitti


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlık çalışmaları kapsamında Avusturya'ya gitti.

Avusturya'nın Salzburg kentinde 20 Temmuz'a kadar kamp yapacak teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, burada 4 hazırlık maçına çıkacak.

Medipol Başakşehir, 11 Temmuz'da USK Anif (Avusturya), 14 Temmuz'da Ajax (Hollanda), 17 Temmuz'da Borussia Mönchengladbach (Almanya) ve 20 Temmuz'da ise Fortuna Düsseldorf'la (Almanya) karşı karşıya gelecek.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:20
  1. Ajax
  2. Avusturya
  3. Futbol
  4. Medipol Başakşehir
  5. SÜPERLİG

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