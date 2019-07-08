Medipol Başakşehir, Avusturya'ya gitti

Medipol Başakşehir, Avusturya'ya gitti08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:20
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlık çalışmaları kapsamında Avusturya'ya gitti.
Avusturya'nın Salzburg kentinde 20 Temmuz'a kadar kamp yapacak teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, burada 4 hazırlık maçına çıkacak.
Medipol Başakşehir, 11 Temmuz'da USK Anif (Avusturya), 14 Temmuz'da Ajax (Hollanda), 17 Temmuz'da Borussia Mönchengladbach (Almanya) ve 20 Temmuz'da ise Fortuna Düsseldorf'la (Almanya) karşı karşıya gelecek.
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