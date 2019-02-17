Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçına hazır



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak lider Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Teknik ısınma ile devam eden idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla sona erdi. Antrenmanda tedavisi süren Fransız oyuncu Gael Clichy yer almadı. Hazırlıklarını tamamlayan Medipol Başakşehir, akşam saatlerinde Antalya'ya hareket edecek.



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