Medipol Başakşehir, Antalya deplasmanında - Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, yarın Antalyaspor ile karşılaşacak



İSTANBUL (AA) - Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında yarın Antalyaspor'a konuk olacak.

Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde geride kalan 21 maçta 45 puan toplayan turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile berabere kalmış ve 3 maçlık galibiyet serisi sona ermişti. Ligde oynadığı son 6 maçta kazanamayan Antalyaspor'un 29 puanı bulunuyor.

- Clichy kadroda yok



Turuncu-lacivertli ekibin Fransız sol beki Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor. Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme tespit edilen ve tedavisi devam eden Clichy bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.