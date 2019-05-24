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Medipol Başakşehir 1 puanla veda etti

Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir evinde Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

24 Mayıs 2019 Cuma 21:01
Medipol Başakşehir 1 puanla veda etti

Süper Lig son hafta maçında Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

başakşehir ile Alanyaspor, 3. İstanbul Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. 1-1 biten maçta Başakşehir'in golünü 6. dakikada Edin Visca atarken Alanyaspor'un eşitlik sayısını 16. dakikada Junior Fernandes kaydetti.

Başakşehir ligin son 7 haftasında yalnızca 1 galibiyet aldı.

Bu sonucun ardından sezonu 67 puanla ikinci sırada tamamladı. Aytemiz Alanyaspor ise 44 puanla 34 haftayı bitirdi.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Bahattin Şimşek, Ali Saygın Ögel, Deniz Caner Özaral

Medipol Başakşehir: Mert Günok (Dk. 86 Volkan Babacan), Caiçara, Mahmut Tekdemir, Kudriashov, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci (Dk. 89 Soner Aydoğdu), Visca, Napoleoni (Dk. 65 Robinho), Elia, Bajic

Aytemiz Alanyaspor: Ufuk Ceylan, Cenk Ahmet Alkılıç, Welinton, Caulker, Nsakala (Dk. 78 Emre Bekir), Ceyhun Gülselam, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Villafanez (Dk. 81 Hasan Ayaroğlu), Junior Fernandes (Dk. 72 Joel Obi), Cisse

Goller: Dk. 6 Ufuk Ceylan (Kendi kalesine) (Medipol Başakşehir), Dk. 16 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 21:01
  1. İstanbul
  2. Medipol Başakşehir
  3. Alanyaspor

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