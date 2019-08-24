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MediaMrkt’tan öğrenci evleri için sürpriz kampanya

Yurt yerine eve çıkacak öğrencilerin beyaz eşya ihtiyacına MediaMarkt'tan avantajlı fiyatlarla kampanyalı destek.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:14
MediaMrkt’tan öğrenci evleri için sürpriz kampanya

Elektronik perakende zinciriMediaMarkt, üniversiteyi kazanıp yeni eve taşınacak gençlerin ihtiyaç duyacağı beyaz eşyaları avantajlı fiyatlar ve taksit fırsatlarıyla satışa sunacak. 

Zincir tarafından yapılan araştırmalara göre öğrenciler beyaz eşya tercihlerini enerji tasarrufu sağlayan buzdolapları ve bulaşık makinelerinden yana kullanıyorlar. Çamaşır makinelerinin de devir ve program sayılarını dikkate alıyorlar. Zira çok devirli ve programlı ürünler farklı kumaşlardan üretilen giysilerin daha doğru yıkanmasına imkân tanıyor.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:14
  1. Elektronik perakende zinciri
  2. MediaMarkt
  3. beyaz eşya
  4. Çamaşır makineleri

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