MediaMarkt’tan doğum günü indirimleri 2007 yılında Türkiye pazarına giren MediaMarkt, İstanbul Bölgesi'nin doğum gününü indirim ve fırsatlarla kutluyor.

Elektronik perakendecisi MediaMarkt, 2007 yılında girdiği Türkiye pazarının İstanbul Bölgesi’nin doğum gününü indirimlerle kutluyor. Bugün sona erecek olan kampanya kapsamında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Malatya, Şanlıurfa, Erzurum ve Diyarbakır illerindeki mağazalarda özel indirimler, bol taksit fırsatları söz konusu. Bu akşam 22.00’a kadar cep telefonlarından beyaz eşyalara, elektrikli mutfak ürünlerine, televizyonlara ve aksesuarlara binlerce üründe indirim uygulanacak. Ayrıca müşterilere 12 takside varan ödeme seçenekleri de sunulacak.

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