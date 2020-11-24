MediaMarkt’ta "Şahane Cuma" şahane indirimlerle başladı

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt'ın 29 Kasım'a kadar sürecek "Şahane Cuma" kampanyası ile hem MediaMarkt mağazalarında hem de mediamarkt.com.tr’de teknolojiseverlere her kategoride indirimler sunulacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, kasım ayı boyunca sunduğu "Şahane" fırsatların en büyüğünü "Şahane Cuma" kampanyası ile kutlamaya hazırlanıyor. Kasım ayı boyunca teknolojiseverlerin tüm elektronik ürün ihtiyaçlarını avantajlı fiyatlarla karşılayan MediaMarkt, bugünden itibaren "Şahane Cuma" fırsatlarını başlattı.

Cep telefonlarından tabletlere ve bilgisayarlara, akıllı saatlerden kulaklıklara, beyaz eşyalardan küçük ev aletlerine, bilgisayar bileşenlerinden oyun konsollarına kadar on binlerce üründe indirimler sunan MediaMarkt, "Şahane Cuma" kampanyasını 29 Kasım tarihine kadar da sürdürecek.

- Şahane Cuma’da şahane ödeme fırsatları

Tüketicilere her koşulda en iyi fırsatı sunmayı hedefleyen MediaMarkt, gerçekleştirdiği iş birlikleri ile de "Şahane Cuma" kampanyasını güçlendiriyor. Buna göre 30 Kasım tarihine kadar İş Bankası/Maximum ile yapılacak 1.000 TL ve üzeri üçüncü alışverişe 300 TL MaxiPuan verilecekken yine 30 Kasım tarihine kadar GarantiPay ile mediamarkt.com.tr’den yapılacak her 800 TL ve üzeri GarantiPay harcamasına 50 TL Bonus verilecek. Bunlarla birlikte 26-30 Kasım tarihlerinde de Yapı Kredi /World Mobil’e özel mediamarkt.com.tr’de 2 bin TL ve üzeri alışverişlere 150 TL Worldpuan hediye edilecek.

Açıklamaya göre ayrıca, MediaMarkt’ın Şahane Cuma kampanyasında indirime giren ürünler mediamarkt.com.tr’de ve MediaMarkt mağazalarında yerlerini alırken bu ürünler arasında göze çarpanlar ise şöyle:

- Seçili akıllı telefon, kulaklık, hoparlör, akıllı bileklik ve saatler

APPLE Airpods 2. Nesil ve Şarj Kutusu 999 TL, SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite Tablet 2.199 TL, APPLE iPhone XR 64GB 5.999 TL*, OPPO A91 8GB 2.999 TL, APPLE MQKU2TU/A - MTEY2TU/A S3 GPS 38mm 1.699 TL, REALME 6i 4GB/128GB 2.499 TL, REALME Band Akıllı Bileklik 169 TL, SONY SRS.XB12 Bluetooth Bağlantılı 6W Taşınabilir Hoparlör 349 TL, JBL Tune 220TWS 549 TL, SEAGATE STEA1000400 DSK EXT USB 3.0 2.5" 1TB Harici Disk 299 TL, LOGITECH G203 Gaming LIGHTSYN 910-005796 Mouse 149 TL, DAYTONA Tablet Kılıfı Siyah Beyaz 24.99 TL. CLUB üyelerine özel sepette uygulanacak indirimle geçerli olacak fiyat.

- Seçili elektrikli ev aletleri

FAKIR CHAIZEN Çay Makinesi Rouge 1 lt 329 TL, ELECTROLUX EKF3300 Filtre Kahve Makinesi 449 TL, ARZUM AR 1031 Technomix El Blender Seti 169 TL, PHILIPS GC4909/60 Azur Buharlı Ütü 649 TL, ARNICA Ayvalık 4000 Tost Makinesi 189 TL, PHILIPS GC9640/60 Buhar Kazanlı Ütü 1.799 TL, BOSCH BCS612KA2 2 Adet Bataryalı Şarjlı El Süpürgesi 1.899 TL, DYSON Cinetic Animal Pro 2 Kablolu Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.699 TL.

- Seçili beyaz eşyalar

ALTUS AL365N ÜD 2K A+ Enerji Sınıfı 430L No-Frost Buzdolabı 2.499 TL, HOOVER HFDN 1L360OW-17 A+ Enerji Sınıfı 5 Programlı Bulaşık Makinesi 1.699 TL, SAMSUNG WW90J5475FW/AH A+++ Enerji Sınıfı 9Kg 1400 Devir 2.799 TL.

- Seçili kişisel bakım ürünleri

BRAUN SK3000 4 in 1 Şarjlı Sakal Kesme Makinesi ve Şekillendirici Erkek Bakım Kiti 179 TL, REMINGTON S6505 PRO-Sleek & Curl Saç Düzleştirici 179 TL, BABYLISS Smooth Glide 230 Saç Düzleştirici 279 TL.



















