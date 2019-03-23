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MediaMarkt İzmir’deki doğum gününü fırsatlarla kutluyor

MediaMarkt, İzmir’deki doğum günü dolayısıyla İzmirlilere seçili mağazalarında cep telefonlarından oyun konsollarına, beyaz eşyalardan elektrikli mutfak ürünlerine, fotoğraf makinelerinden televizyonlara ve aksesuarlara binlerce üründe indirim uygulayacak

23 Mart 2019 Cumartesi 12:29
MediaMarkt İzmir’deki doğum gününü fırsatlarla kutluyor

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, Türkiye’nin 7 farklı ilindeki doğum gününü teknolojiseverlere sunduğu özel bir kampanyayla kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan MediaMarkt, 23-24 Mart'ta Antalya, Bursa, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla ve Balıkesir illerindeki doğum günü kutlamalarıyla yeni bir kampanyaya daha imza atıyor.

MediaMarkt, İzmir’deki doğum günü dolayısıyla İzmirlilere seçili mağazalarında cep telefonlarından oyun konsollarına, beyaz eşyalardan elektrikli mutfak ürünlerine, fotoğraf makinelerinden televizyonlara ve aksesuarlara binlerce üründe indirim uygulayacak. MediaMarkt, büyük indirimler gerçekleştirdiği ürünlerinin yanı sıra 12 taksite varan ödeme seçenekleri de sunuyor.

Yeni bir yaşın getirdiği heyecanla İzmirlilere keyifli kampanyalar başlatan MediaMarkt’ın indirimle sunduğu ürünlerden bazıları şöyle:

"Apple iPhone 6S Plus 32GB 3 bin 499 TL yerine 2 bin 899 TL, Apple S3 akıllı saat 2 bin 149 TL yerine bin 789 TL, Apple iPad 6. Nesil WI-FI 32GB 2 bin 499 TL yerine 2 bin 99 TL, Samsung Galaxy S8 Plus 64 GB Orchid Grey 4 bin 99 TL yerine 3 bin 399 TL, Xiaomi MI A2 LITE 32 GB bin 999 TL yerine bin 499 TL, Xiaomi MI BAND 3 akıllı bileklik 239 TL yerine 189 TL, Lenovo IDEAPAD 330 dizüstü bilgisayar 2 bin 999 TL yerine 2 bin 99 TL, Fakir Mercure buharlı ütü 229 TL yerine 129 TL, Philips GC8712 buhar kazanlı ütü bin 199 TL yerine 899 TL, Altus AL7100ML çamaşır makinesi bin 499 TL yerine bin 135 TL, Vestel BM-502 BM bulaşık makinesi bin 849 TL yerine bin 435 TL, Sony KD55XF8577 4K Ultra HD Smart LED TV 8 bin 699 TL yerine 5 bin 699 TL, Samsung 55NU7100 4K Ultra HD Smart LED TV 5 bin 299 TL yerine 4 bin 299 TL, LG OM7560 X-BOOM Hi-Fi Ses Sistemi bin 499 TL yerine 999 TL, Nikon D3500+ AF-P 18-55 VR KIT 3 bin 499 TL yerine 2 bin 599 TL, JBL GO taşınabilir hoparlör 179 TL yerine 149 TL."


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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 12:29
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