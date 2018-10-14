MediaMarkt-Canon işbirliği

MediaMarkt, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa’daki mağazalarında ücretsiz eğitimler düzenleyecek. Eğitim kapsamında fotoğraf ve video tutkunları aynasız fotoğraf makinesi dünyasına keyifli bir giriş yapacak. Eğitimlerde, aynasız fotoğraf makineleriyle çok daha kaliteli ve üretici fotoğraflar çekmenin sırları anlatılacak. Ayrıca, makinelerin bakım ve temizliği ile bilgiler uygulamalı olarak paylaşılacak. 13 Ekim – 1 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek eğitimler, amatörlerden profesyonellere, yarı profesyonellerden sosyal medyada farkını göstermek isteyenlere kadar herkese açık olacak.

Avrupa Perakende Birliği kuruldu

MediaMarktSaturn ile Fnac Darty arasında imzalanan niyet mektubu ile ilk adımı atılan Avrupa Perakende Birliği (era), düzenlenen tanıtım toplantısıyla faaliyete geçti. Birliğin CEO’luğunu ise daha önce MediaMarktSaturn Perakende Grubu Satın Alma Müdürlüğü görevini yürüten Klaus-Peter Voigt üstlendi.