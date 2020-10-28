MediaMarkt bir günde 2 mağaza açacak

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt’ın İstanbul Vega ve NevÇarşı’da açılışını gerçekleştirdiği 2 yeni mağaza ile Türkiye’deki mağaza sayısı ise 80’e çıkacak.

MediaMarkt'den yapılan açıklamaya göre, elektronik perakendecisi MediaMarkt, Türkiye’de büyümeye devam ediyor. 200 bin metrekare ile Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, yarın İstanbul’da 2 farklı konumda mağaza açılışı gerçekleştirecek. MediaMarkt’ın İstanbul Vega ve NevÇarşı’da açılışını gerçekleştirdiği mağazalar ile Türkiye’deki mağaza sayısı ise 80’e yükselecek.



Kovid-19 pandemisi nedeniyle çeşitli önlemler altında gerçekleştirilecek açılışta teknolojiseverlere özel, çeşitli ürünlerde indirimler de uygulanacak.