Medet umdukları partiyle birbirlerine girdiler! HDP’li vekilden İYİ Partili Ağıralioğlu’na ağır küfür!

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31 Mart 2019’da gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimleri’nde Millet İttifakı’nı oluşturan CHP ve İYİ Parti, terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP ile ortaklık yaptı. Özellikle İstanbul ve Ankara, HDP’nin desteğiyle kazanıldı.

Seçimlerden sonra da HDP ile ilişkileri iyi tutan CHP ve İYİ Parti, kazandıkları belediyelerden bazı departmanları HDP’ye vererek diyetini ödedi.

Ancak HDP’nin hainlik içgüdüsü, hem CHP hem de İYİ Parti ile ortaklıklarını etkilemeye başladı.

AK Parti’nin başından beri yaptığı, “HDP ile ortak olmayın” çağrısının doğruluğunu yavaş yavaş anlamaya başlayan Millet İttifakı, terör partisinin 1915 olaylarını “Ermeni Soykırımı” olarak tanımasıyla birlikte, içinde bulundukları ortaklığı sorgulayacak gelişmeler yaşıyor.

İYİ Partili isme küfür

HDP’nin 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirmesinin ardından bir açıklama yapan İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, “Eğer soykırımla yüzleşin diye ahlâksız bir teklif yapıyorsanız; size mevcut isimleriniz değil, Antranik, Tehliryan gibi Taşnakçı isimleri yakışır. Eğer yüzleşmeden bahsedecekseniz önce PKK denilen alçaklıkla yüzleşeceksiniz” açıklamasında bulundu.

Yavuzağıroğlu’nun açıklamasına HDP’den küfürle cevap geldi. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Ağıralioğlu'nu kastederek, “Yavuz it havlamış yine…!” diye yazdı.

CHP’ye ‘haddinizi bilin’ demişti

HDP dün CHP ile de bir gerginlik yaşamıştı. Kardeş partisiyle Ermeni Soykırımı konusunda görüş ayrılığı yaşayan HDP, CHP’nin açıklamalarına “Haddinizi bilin” diyerek cevap vermişti.

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