Medeniyet tasavvurunuza sahip olmamız şarttır!

Medeniyetimizden nasipsizler; bilgiden ahlaka giderler, biz ise ahlaktan bilgiye gideriz. Bütün büyük medeniyet atılımları zihniyet atılımlarıdır. Bütün zihniyet atılımlarının anahtarı da maarif sistemidir. Yapılması gereken iki temel şey var:

Birincisi, içinde yaşadığımız çağı iyi tanımak.

İkincisi, içinde yaşadığınız çağı tanımanın birincil yolu, kendiniz olmanızdan, kendi kavramlarınıza, bakış açılarınıza, kısacası medeniyet tasavvurunuza sahip olmanızdan geçer. Başkalarının bakış açılarıyla, zihin kalıplarıyla ve kavramlarıyla kendi dünyanızı ne anlayabilirsiniz ne de kurabilirsiniz. Eğitim sistemi, genç nesillere, 5 şeyi vermiyorsa, toplumun mezarını kazıyor demektir: 1-Ruh 2-İdeal 3-Ahlâk 4-Özgüven 5-Tevazu/Başkasına Saygı